Il PSG avrebbe un’opzione di acquisto per l’attaccante italiano. Moise Kean con ogni probablità non tornerà più a vestire la maglia della Juventus.

Proprio qualche giorno fa, Moise Kean svelò alla Rai quanto fossero veritiere linotipie su un suo imminente ritorno allo Stadium. «Sì, sono stato vicinissimo alla Juventus, lo posso confermare senza alcun rancore – evidenziò -. Questa possibilità mi è stata presentata, ma ho deciso di trasferirmi a Parigi perchè credo che quest’esperienza possa ingigantire il mio bagaglio calcistico. Non è la prima volta che vado a Parigi, dal momento che lì vivono alcuni dei miei parenti». Con il passare dei giorni dalla chiusura del calciomercato, iniziano ad emergere sempre più retroscena di quel mancato affare. Innanzitutto la volontà di Pirlo di avere un centravanti con maggiore esperienza, poi la ferma volontà dei francesi di compiere un investimento per il futuro.

Kean al Psg a titolo definitivo

Come svelato da France Football il PSG avrebbe un’opzione di acquisto per lo stesso attaccante italiano. La decisione del direttore sportivo, Leonardo, arriverà soltanto al termine della stagione. In caso di annata positiva, l’ex Juventus potrebbe continuare la sua avventura in Ligue1 mettendosi in mostra dopo l’esperienza da dimenticare in Premier con l’Everton. Se esercitato il diritto di riscatto, chiaramente, la Vecchia Signora sarebbe completamente tagliata fuori dall’affare. In quel caso il prodotto del vivaio bianconero non tornerebbe più a Vinovo dove ha trascorso anni fantastici nelle giovanili. Senza contare l’esplosione agli ordini di Max Allegri.