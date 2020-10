Kevin De Bruyne è diventato un obiettivo del calciomercato Juventus. Paratici sta provando ad imbastire una trattativa inserendo Bentancur nell’affare.

Secondo calciomercatoweb.it si tratta di un’ipotesi assolutamente aperta, con i bianconeri e il ds Paratici pronti a piombare nell’eventualità di un trasferimento. Di chi stiamo parlando? Di un fuoriclasse assoluto: Kevin De Bruyne. Il belga è il profilo che piace in casa bianconera e che farebbe la differenza nel gioco richiesto da Andrea Pirlo, basato sui fraseggi e sulla dinamicità. Ma come nasce l’idea di poetare a termine un colpo del genere? Beh, innanzitutto in base alle parole pronunciate dal calciatore del Manchester City qualche giorno fa. «Finora non ho avuto contatti con nessuno, dunque non so perché dicano che abbia raggiunto l’accordo» disse a Sky Sport Uk. Il belga ha poi parlato di come si trova a giocare nei Cityzens: «Sono molto felice e mi sento a mio agio, se il club vuole parlare con me sono a disposizione. Ma al momento non è successo, quindi bisogna aspettare». Il calciomercato Juventus freme.

Calciomercato Juventus tra De Bryune e Bentancur

La Vecchia Signora in cambio potrebbe offrire 30 milioni di euro cash più il cartellino di Bentancur per ridurre le richieste del Manchester City. Uno scambio interessante per la Juve, che permetterebbe a De Bruyne di lasciare i Cityzens I media inglesi, infatti, riferiscono di un malcontento del belga nel giocare nella squadra di Pep Guardiola. in questa operazione peri calciomercato Juventus sono da investire almeno 80-90 milioni.