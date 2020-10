Juventus, Ronaldo è tornato in Italia: le ipotesi sul rientro

La Juventus lo attende a braccia aperte in campo, per adesso il ritorno di Cristiano Italia è soltanto in Italia, a Torino.

Il calciatore portoghese, che ieri ha scoperto di essere positivo al Covid, fortunatamente senza alcun sintomo, è rientrato infatti in Italia nel pomeriggio con un avioambulanza decollata da Lisbona e arrivata nel capoluogo piemontese. Da lì una ambulanza ha trasportato CR7 nella sua abitazione, dove proseguirà la quarantena. Che in Italia è di dieci giorni. Chiaramente le sue condizioni verranno valutate costantemente. I tifosi si chiedono quando sarà possibile rivedere Ronaldo in campo.

