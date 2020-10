Dembele alla Juventus, calciomercato: il Barca abbassa le pretese

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore si vocifera con insistenza di un interessamento dei bianconeri per Ousmane Dembelè, che ha ormai rotto con il Barcellona, dal momento che è ai ferri corti con l’allenatore dei blaugrana Koemann.

Calciomercato Juventus Dembele Barcellona/ Il filo diretto tra il Barcellona e la Juventus potrebbe non essersi arrestato all’affare Arthur-Pjanic. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, infatti, nel mirino dei bianconeri questa volta sarebbe finito Ousmane Dembelè, per il quale il Barca un anno fa chiedeva circa 70 milioni di euro. L’imperfetto è d’obbligo perché, dopo una stagione vissuta all’insegna di alti e bassi e di prestazioni molto deludenti, il prezzo del suo cartellino è drasticamente sceso, a tal punto che i catalani si accontenterebbero ora di circa 50 milioni.

Acquistato nell’estate del 2017 dal Borussia Dortmund per sostituire il partente Neymar, in Catalogna Dembele non è mai riuscito ad entrare con decisione in un ambiente dominato da Messi e dai veterani. Eppure il Barca spese per il suo cartellino più di 100 milioni di euro, ecco perchè il club non vorrebbe mettere ora al bilancio una pericolosissima minusvalenza.