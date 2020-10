Calciomercato Juventus, Mbappé svela il suo futuro a Cristiano Ronaldo…

La conversazione segreta avvenuta fra i due attaccanti ora non è più così segreta, Mbappé avrebbe svelato la sua prossima squadra a CR7…

Abbiamo avuto modo di vedere come il giovane attaccante francese Kylian Mbappé sia molto legato a Cristiano Ronaldo, definito da lui stesso il suo esempio e eroe fin da quanto era bambino. Molto famosa è una foto di tanti anni fa che ritraeva proprio un giovane Mbappé nella sua cameretta con i poster di CR7 (all’epoca al Real Madrid). Un fenomeno che viene, giustamente, consacrato da un altro già fuoriclasse, nonostante la giovanissima età, Mbappé è un classe 1998. Innegabile pensare che almeno un tifoso bianconero ci abbia fatto un pensiero, ma come sarebbe una coppia d’attacco composta da questi due? In tal senso il francese sembra aver già svelato il suo futuro, proprio in occasione del loro incontro durante le nazionali, al suo idolo Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo aveva infatti incrociato Kylian Mbappe poco prima di risultare positivo al Covid-19, nel match di Nations League terminato in pareggio tra Francia e Portogallo. I due campioni sono stati immortalati da telecamere e fotografi, mentre parlavano con tanto di abbracci e sorrisi. Tra i due oltre ai complimenti sembra però esserci stato anche un breve scambio di battute, con ESPN che è riuscita a decifrare il contenuto della conversazione.

I tifosi della Juventus si erano scatenati nei giorni scorsi commentando entusiasti e sognando un Ronaldo nelle vesti di direttore sportivo in missione per portare nuovi fenomeni in bianconero, come Mbappé, e come era già successo, proprio con le nazionali, con De Ligt. L’argomento in oggetto della chiacchierata sul campo è infatti stato il futuro: non sarebbe utopia pensare che il francese un domani sceglierà Torino come prossima città in cui vivere, ma le voci che lo accostano con sempre più insistenza al Real Madrid sono concrete. E, infatti, Ronaldo gli ha domandato: “Allora il Real?”

Mbappé ha risposto: “Cosa vuoi che ti dica, se nemmeno io so cosa farò in futuro?”