Crotone Juventus, Chiesa o Dybala dall’inizio? La scelta di Pirlo

La Juventus che andrà di scena a Crotone dovrebbe schierarsi con il 3 4 3: in attacco spazio al tridente “leggero” costituito da Chiesa, Morata e Kulusevski. L’ex Fiorentina sembra aver vinto il ballottaggio con Paulo Dybala per una maglia da titolare.

Juventus Crotone Chiesa Dybala/ C’è molta attesa per capire quali saranno le scelte di Andrea Pirlo in vista della delicata gara di domani sera contro il Crotone, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, che all’Olimpico contro la Roma hanno evidenziato qualche passo indietro rispetto al roboante successo ottenuto allo Stadium contro la Sampdoria, appaiono ancora una squadra in costruzione. Ecco perchè tre punti contro la squadra di Stroppa potrebbero rivitalizzare un ambiente giovane, motivato, ma che sicuramente è cambiato tanto dopo la sessione di calciomercato appena conclusa.

Leggi anche–>Juve, nuovi tamponi prima della partenza per Crotone: su Ramsey..

Sarà ancora 3 4 3: Buffon dovrebbe prendere il posto di Szczesny. Difesa a tre con Danilo, Bonucci e Demiral. Sulle fasce Cuadrado e Frabotta, con Arthur e Bentancur in regia. In attacco invece agiranno Chiesa, Kulusevski e Alvaro Morata. Il neo acquisto Chiesa dovrebbe quindi partire dal primo minuto, e relegare in panchina Paulo Dybala, alle prese con i postumi della gastroenterite che gli ha impedito di prendere parte alle amichevoli con l’Argentina.