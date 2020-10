Griezmann alla Juventus, calciomercato: Koeman scarica il francese?

Calciomercato Juventus, potrebbe profilarsi una ghiotta occasione. Antoine Griezmann, infatti, tornato al goal in Nazionale, ha lanciato alcune frecciatine al proprio tecnico Koeman, reo di non schierarlo nella giusta posizione. Che si possa creare una nuova spaccatura in casa blaugrana?

Calciomercato Juventus Griezmann Barcellona/ Dire che il Barcellona in questo momento rappresenta una vera e propria polveriera sarebbe soltanto un eufemismo. Il club blaugrana, alle prese con una grave crisi economica, vive una fisiologica fase di ricambio generazionale. E il trapasso da un nuovo ciclo ad un altro arreca con sé numerosi strascichi ed attriti. Ne sanno qualcosa Messi e Suarez, le cui frizioni con Bartomeu hanno monopolizzato l’attenzione mediatica delle torride giornate estive.

Potrebbe ben presto saperlo anche Griezmann, che dal ritiro della nazionale francese non ha lesinato dure frecciate indirizzandole a Ronald Koeman, che non avrebbe trovato la giusta collocazione tattica all’ex Atletico Madrid, che in questo inizio di stagione ha faticato e non poco da un punto di vista realizzativo, non riuscendo ancora a trovare la via del goal con il proprio club. E la Juve osserva la situazione con molto interesse…