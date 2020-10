La Juventus dovrà sicuramente fare a meno di Cristiano Ronaldo nelle prossime due partite, vista la positività al Covid del portoghese.

Il numero sette bianconero per fortuna non ha alcun sintomo della malattia e si trova in isolamento nella sua casa torinese con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. Magari già per la vista contro il Verona del 25 ottobre, anche se CR7 ci terrà maggiormente ad essere presente il 28, quando la sua Juve affronterà il Barcellona di Leo Messi in Champions League. Decisivi per capire la data del suo rientro saranno i tamponi che sicuramente verranno effettuati nei prossimi giorni.

