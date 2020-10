Di Maria alla Juventus, calciomercato: il Barca irrompe nella trattativa?

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria potrebbe rappresentare un’ottima occasione a parametro zero. Accostato ai bianconeri, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da tuttojuve.com il Barca potrebbe irrompere nella trattativa.

Calciomercato Juventus Di Maria Barcellona/ Al mercato dei parametri zero la Juventus è puntualmente ricorsa in queste ultime stagioni per puntellare una rosa che quest’anno è stata pesantemente ringiovanita. Dopo i fallimentari acquisti di Rabiot e Ramsey, che almeno per il momento hanno deluso le aspettative, la campagna trasferimenti appena conclusa è stata permeata dal desiderio sia di abbassare il monte ingaggi, sia di diminuire l’età media della rosa. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti, e i bianconeri sono pronti a cominciare un nuovo ciclo, con un occhio attento e vigile sempre al mercato alla ricerca di quelle occasioni che potrebbero innalzare il tasso qualitativo dell’organico a disposizione di Andrea Pirlo.

In questo senso, nelle ultime ore circola prepotentemente il nome di Angel Di Maria che sarebbe entrato nell’orbita Juventus. Il trequartista argentino ex Manchester United e ora di proprietà del Paris Saint Germain, ha il contratto che scade il prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento con i transalpini.