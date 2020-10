Crotone Juventus, espulso Chiesa: il gesto che inganna l’arbitro

Espulsione Chiesa, Crotone Juventus: desterà molte polemiche ciò che è successo all’Ezio Scida. Federico Chiesa ha bagnato il suo esordio con un’espulsione al 60′, lasciando i suoi compagni in 10.

Crotone Juventus espulsione Chiesa/ Forti polemiche susciterà l’espulsione decretata a Federico Chiesa per fallo su Cigarini, che al 60′ minuto è stato espulso quando il risultato era fermo sul risultato di 1-1. L’intervento dell’ex Fiorentina, oggettivamente piuttosto irruento, non è sembrato da cartellino rosso: molto probabilmente l’arbitro è stato ingannato dal concomitante gesto dell’esterno, che ha guardato l’avversario alzando il braccio.

L’arbitro ha deciso di non consultare il Var, come successo in occasione del rigore decretato per fallo di mani di Bonucci. Chiesa è uscito dal campo piuttosto nervoso, e c’è da credere che nel post partita di questo episodio si parlerà eccome.