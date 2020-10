Manolo Portanova titolare in Crotone Juventus: la scheda del calciatore

Andrea Pirlo ha sorpreso tutti e ha deciso di lanciare dal primo minuto Manolo Portanova, sulla scia di quanto fatto con Frabotta in occasione della gara contro la Sampdoria. Ma analizziamo insieme il profilo dell’ex calciatore della Juve Under 23.

Portanova Crotone Juventus/ Che Andrea Pirlo non lesini schierare calciatori giovani, questo non è assolutamente una novità. Già contro la Sampdoria il neo tecnico bianconero aveva sorpreso tutti quando, al posto dell’abulico Mattia De Sciglio, aveva schierato il giovane Gianluca Frabotta, attingendolo dal vasto ricettacolo dell’Under 23. Soluzione non estemporanea, dal momento che il buon Frabotta è stato schierato anche contro il Crotone. Quella contro i calabresi, però, passera agli “annali” anche e soprattutto come la gara in cui fa il suo debutto nel massimo campionato italiano Manolo Portanova, esterno destro di fascia, che sostituisce, relegandolo in panchina, Juan Cuadrado.

Portanova, acquistato dalla Juventus dalla Lazio per circa 250 mila euro, ha militato per due anni nell’Under 23, dove si è reso protagonista di buone incursioni sulla fascia abbinate ad una discreta forza fisica, che gli hanno garantito la promozione in prima squadra. Pirlo ne apprezza molto il suo spirito di abnegazione e la sua volontà di proporsi costantemente sulla corsia laterale: qualità che lo hanno spinto a farlo debuttare in occasione della gara contro la compagine di Stroppa.