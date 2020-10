Juventus, Dybala può restare in panchina anche in Champions

La Juventus che ieri ha pareggiato sul campo del Crotone ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

L’argentino è stato convocato da Andrea Pirlo per la sfida in terra calabrese nonostante non al meglio della condizione. Del resto il calciatore era rientrato dopo gli impegni con la nazionale a causa di un virus intestinale che non gli ha permesso di allenarsi con regolarità in questi giorni e che lo ha ovviamente debilitato. Probabilmente l’allenatore avrebbe voluto mandarlo in campo nel finale per sfruttare il suo talento, ma a rovinare i piani del tecnico è stato il rosso rimediato da Chiesa che ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Considerati i tanti impegni ravvicinati, Pirlo non se l’è sentita di rischiare il giocatore e non ci possono essere polemiche in merito.

LEGGI ANCHE —> Crotone-Juventus, le parole a fine gara di mister Pirlo