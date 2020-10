Juventus, l’analisi di Morata dopo la trasferta di Crotone

La Juventus ha ritrovato un grande Alvaro Morata, protagonista assoluto nel match pareggiato dai bianconeri sul campo del Crotone.

Non solo il gol per il centravanti spagnolo, tornato in bianconero nelle ultime settimane dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, ma una grande partita che ha generato un voto alto nelle pagelle di tutti i quotidiani sportivi. Per lui anche un palo e un gol annullato dal VAR davvero per una questione di centimetri. Ottime indicazioni per Pirlo che dovrebbe schierarlo dall’inizio anche in Champions League contro la Dinamo Kiev.

