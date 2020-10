Dinamo Kiev Juventus, Morata: “Puntiamo alla Champions, oggi…”

Le parole di Alvaro Morata ai microfoni di Sky dopo la doppietta siglata contro la Dinamo Kiev, nella prima partita della fase a gironi di Champions League.

Dinamo Kiev Juventus Morata/ Il Canterano ci ha preso gusto. Dopo la rete siglata in quel di Crotone, lo spagnolo dimostra di avere particolare confidenza con il goal in questo scorcio di stagione siglando un’importante doppietta contro la Dinamo Kiev che permette alla compagine di Pirlo di bagnare con un successo il suo esordio nella massima competizione continentale. Lo spagnolo, apparso in condizione smagliante, sembra essersi integrato perfettamente all’interno dell’organigramma bianconero: l’intesa con Kulusevski e Chiesa è in costante crescita, e tutto questo in assenza di un certo Cristiano Ronaldo…

Intervistato ai microfoni di Sky, Morata ha espresso un suo parere su quella che è stata la gara di Kiev: “Non era facile vincere qui, ma abbiamo disputato una buona partita e meritato di portare a casa i tre punti. Testa e gambe alle partite successive, vogliamo arrivare fino in fondo in Champions, giocandoci al massimo le nostre chances.”