Finalmente Juve: con la Dinamo Kiev ottima prestazione di squadra

Analisi di Dinamo Kiev Juventus, primo match della fase a gironi di Champions League. Incoraggianti segnali di crescita da parte degli uomini di Pirlo, che sfoderano una prestazione importante, la migliore tra le quattro fin qui disputate.

Analisi Dinamo Kiev Juventus/ Dopo il brutto pareggio di Crotone, la Juventus aveva l’obbligo di risollevarsi in Champions League, dove gli uomini di Pirlo erano attesi dalla difficile trasferta in quel di Kiev. Sin dalle prime battute, è parsa un’altra Juve: con un altro piglio, e Pirlo ci perdoni, con gli uomini giusti nelle posizioni giuste. Già, perchè in Europa non si scherza e la più piccola distrazione può rivelarsi fatale: gli esperimenti dei canterani dell’Under 23 meglio conservarseli per un altro tipo di partite. Pronti via e Morata e Chiesa sfiorano il vantaggio con due tiri che finiscono ad un niente dai pali difesi dal portiere ucraino, che è costretto continuamente ad opporre resistenza alle funamboliche fiammate degli ospiti, con Kulusevski che con un colpo di tacco “rischiava” di bagnare il suo esordio in Champions con una firma d’autore.

Il goal bianconero è nell’area, ma all’intervallo le squadre vanno negli spogliatoio senza farsi male. Un risultato che sta stretto eccome a Morata e compagni, che hanno dominato in lungo e in largo la prima frazione di gioco, creando i presupposti per il goal in almeno tre occasioni. Unica nota negativa l’infortunio accorso a Giorgio Chiellini al 17′ minuto: si teme un altro guaio muscolare, ma saranno necessari ulteriori esami strumentali per accertare gli eventuali tempi di recupero.