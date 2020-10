Dybala tra dubbi e speranze. Pensa al campo, ma il rinnovo con la Juve non c’è

Paulo Dybala non è sicuro di giocare dall’inizio stasera in casa della Dinamo Kiev, ma la sua mente vola anche ad un contratto che non c’è.

Il tempo stringe – sostiene il Corriere dello Sport – con i protocolli sanitari che stanno rallentando le operazioni. La volontà delle parti è quella comunque di trovare un accordo, anche se resta ancora distanza per la firma fino al 2025. C’è ancora una forbice tra la richiesta dell’argentino (15 milioni di euro) e la proposta della società (10 milioni). Insomma, Paulo Dybala vive ore di attesa non solo per ciò che concerne la sua posizione in campo. La Joya aspetta che Paratici lo chiami per fargli firmare il contratto di rinnovo. Cosa che ancora a Vinovo non hanno intenzione da fare. Questo nonostante il 2022 sia dietro l’angolo.

