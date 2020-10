Juventus, Ronaldo si allena a casa con un nuovo look

La Juventus ieri sera a Kiev ha dovuto fare a meno del suo campione più prezioso, Cristiano Ronaldo, fermato dal Covid.

Il calciatore portoghese, risultato positivo nella scorsa settimana, non ha per fortuna alcun sintomo della malattia. E’ in forma e sui social si è mostrato sorridente, voglioso di tornare al più presto in campo. La Juventus sta preparando la documentazione da inviare all’Uefa per la sua positività, attestando il fatto che è asintomatico. La speranza è quella che possa esserci nel prossimo turno.

