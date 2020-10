Casemiro, il Real Madrid fissa il prezzo. La Juventus fiuta l’affare

Il Real Madrid, per poter operare sul mercato, è entrato nell’ottica di dover cedere Casemiro. La Juventus è sul calciatore, ma c’è anche il Chelsea.

Don Balón ha sganciato un’altra bomba di mercato che riguarda da vicino la Juventus. Secondo quanto riportato dagli spagnoli, il Real Madrid sarebbero in procinto di valutare eventuali offerte per Casemiro. Questo a prescindere se decidesse poi di formulare ai bianconeri una proposta per portare Dybala al Bernabeu. Il presidente dei Galacticos Florentino Perez ha da sempre un debole per la Joya, ma non ha liquidità. Il Real, infatti, nell’ultima sessione di mercato ha chiuso con zero acquisti all’attivo. Ora la panchina di Zidane traballa e Raul è pronto. Il centrocampista brasiliano, esploso alla corte di Zinedine Zidane, è da anni invece nel mirino di Fabio Paratici. Le vie del calciomercato sono infinite e di fronte ad una maxi operazione dove la parola plusvalenza risuonerebbe forte, i bianconeri potrebbero anche cedere.

Casemiro nel centrocampo di Pirlo

Il Real Madrid sogna per il futuro Camavinga e Kante, la cui cosa non piace al brasiliano. Casemiro è attualmente legato fino al 2023 ai blanocs e verrebbe messo sul mercato con una valutazione di 70 milioni di euro dal Real. Somma che – stando al portale iberico – sarebbero disposte a versare Chelsea e Juventus. Londinesi e bianconeri sono le due compagini che avrebbero mostrato il maggiore interesse per il 28enne nazionale verdeoro e la prossima estate potrebbero farsi sotto per acquisire il cartellino. Casemiro a più riprese negli anni scorsi è stato accostato al club campione d’Italia.