Dybala-Juventus, Calciomercato: non c’è ancora intesa sul rinnovo

Dybala Juventus Calciomercato/ Come accade puntualmente ogni anno da alcune stagioni, ormai, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è tutt’altro che sancito in modo definitivo. Complice un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare, nonostante le voci che vedessero l’intesa sul prolungamento un dato pressoché acquisito. Ed invece la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata: c’è ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerta, con le parti che continuano a lavorare per cercare di trovare finalmente un punto d’incontro. Prima della partenza dell’attaccante per l’argentino, circolavano alcune voci che volevano l’attaccante argentino e la Juventus vicinissimi ad un accordo sulla base di un quadriennale a circa 11,5 milioni di euro a stagione. Notizia poi sostanzialmente smentita dal corso degli eventi, con l’ex Palermo che una volta tornato in Italia dagli impegni della Nazionale ha preferito sorvolare sull’argomento.

L’agente del calciatore, Jorge Antun, è da tempo a Torino, anche se non si è mai incontrato con i vertici dirigenziali bianconeri. Summit che dovrebbe avere luogo una volta terminato l’isolamento fiduciario a cui è stato sottoposto tutta la squadra: la sensazione è che la fumata bianca non sia impossibile da trovare, ma che allo stesso tempo occorra lo sforzo di entrambe le parti.