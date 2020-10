Calciomercato Juventus, Demiral al Leicester? Ecco l’offerta degli inglesi

Calciomercato Juventus, il Leicester aveva puntato forte su Demiral, mettendo sul piatto un’offerta da circa 35 milioni di euro per convincere i bianconeri a lasciar partire il difensore turco, che alla fine è rimasto sotto l’ombra della Mole

Calciomercato Juventus Demiral/ Uno dei giovani più promettenti della rosa della Juventus è sicuramente Demiral. Il turco ex Sassuolo è stato oggetto del desiderio di molti club la scorsa sessione estiva di calciomercato. Tra questi, soprattutto il Leicester sembrava quello più deciso ad avanzare un’offerta ufficiale alla Juventus: offerta che è effettivamente arrivata dalle parti di Torino, pari a circa 35 milioni di euro più bonus. Una cifra sicuramente importante, che però non ha intaccato la volontà della Juve di continuare a puntare sul forte centrale, nonostante il recente infortunio lo abbia pericolosamente debilitato.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, il retroscena: il sì per l’addio di Ronaldo…

Lo scorso anno, infatti, Sarri lo aveva in un primo momento schierato in panchina, per dargli l’opportunità di integrarsi al meglio all’interno degli schemi della retroguardia bianconera. Dopo una prima apparizione non di certo insuperabile contro il Verona, in cui tra l’altro causò un rigore piuttosto rocambolesco, Demiral è stato in grado di scalare lentamente le gerarchie, grazie alla sua forza fisica e la straordinaria aggressività, doti che lo rendono un unicum all’interno del panorama calcistico nazionale ed internazionale.