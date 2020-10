La Juventus ha messo gli occhi sul giovane attaccante brasiliano del Palmeiras Gabriel Veron. Su di lui anche il Napoli…

Gabriel Veron, è il nuovo nome per l’attacco che sembra avere l’interesse dei bianconeri. Attaccante brasiliano di 18 anni del Palmeiras, sta già attirando verso di sé l’attenzione dei maggiori club europei: come riportato anche in un sondaggio di “Calciomercato.it“, in Serie A sarebbero due le squadre molto attive per chiudere l’operazione con l’attaccante, trattasi della Juventus e del Napoli. Ma come dicevamo poc’anzi un feeling che comprende le squadre più blasonate nel resto d’Europa, sarebbero infatti interessate al giocatore anche Barcellona, Lione, Manchester City, Rennes e Siviglia.

Calciomercato Juventus: occhi sul giovane attaccante brasiliano

Possibile che la Juventus decida di aprire un discorso con il Palmeiras già nel mercato estivo per garantirsi le prestazioni del giovanissimo attaccante, ma vista la folta richiesta di pretendenti, trattare con i brasiliani non sarà – di certo – semplice.