Pogba alla Juventus, calciomercato: il dietrofront apre al clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, secondo Espn il Manchester United vorrebbe rinnovare il contratto di Pogba in scadenza nel 2022, ma non a cifre folli. Ecco perché i bianconeri, complici i buoni rapporti con l’entourage del calciatore, potrebbero ancora intromettersi nell’affare

Calciomercato Juventus Pogba/ Un chiodo fisso, un desiderio perennemente inappagato ma che potrebbe tramutarsi in occasione possibile. Attraverso questa giustapposizione tutt’altro che casuale di sintagmi si potrebbe descrivere la “love story” tra Pogba e la Juventus: storia di un amore mai del tutto finito, che si sta facendo di tutto alché possa ricominciare ad essere esperito a pieni polmoni. Già, perché il francese, per il quale il Manchester United ha esercitato la clausola che permetteva al club di rinnovare di un anno la durata del contratto in scadenza nel 2022, vorrebbe cambiare aria. Il feeling con Manchester non è mai scattato, e il Polpo farebbe carte false pur di ritornare a Torino.

Leggi anche–>Dybala-Juventus, calciomercato: non c’è ancora intesa sul rinnovo

Non che la Juventus sia l’unico club sulle tracce del calciatore, accostato in più di una circostanza al Real Madrid, anche se i Blancos si sono puntualmente rifiutati di versare i 100 milioni richiesti dallo United per lasciar partire il proprio gioiello. Tuttavia, la situazione contrattuale che lega Pogba allo United potrebbe essere gravida di importanti conseguenze.