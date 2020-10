Calciomercato Juventus, Khedira out: al suo posto De Paul?

Calciomercato Juventus, sembra essere ormai inevitabile l’addio di Sami Khedira al termine di questa stagione. La mezzala tedesca non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i bianconeri, e Paratici sta pensando di sostituirlo con Rodrigo De Paul.

Calciomercato Juventus Khedira De Paul/ Da uomo immagine della Juventus, a vero e proprio esubero con Andrea Pirlo. Il tempo, si sa, a volte può essere davvero crudele ed è in grado di mettere in discussione quelle che fino a poco tempo fa erano etichettate come certezze granitiche. Ne sa qualcosa Sami Khedira, che nell’estate appena trascorsa è stato messo alla porta dai bianconeri, con Fabio Paratici che ha cercato in tutti i modi di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in scadenza il prossimo giugno. Tentativi vani quelli messi in atto dal dirigente torinese, che si sono scontrati con la ferma volontà dell’ex Real Madrid di non rinunciare a nemmeno uno dei 6 milioni di euro attualmente percepiti sotto l’ombra della Mole.

Ma ormai il destino di Khedira sempre essere segnato. La Juve non punta più su di lui, in ossequio a quel ricambio generazionale di cui la Vecchia Signora si è fatta garante la scorsa estate. Paratici non ha perso tempo, e ha già individuato il profilo adatto a sostituire l’ex Real Madrid: si tratta di Rodrigo De Paul, forte mezzala argentina di proprietà dell’Udinese, valutata dal club friulano non meno di 40 milioni di euro.