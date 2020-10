Juventus, Pirlo ha deciso dove far giocare Bernardeschi

La Juventus si prepara al prossimo match di campionato che la vedrà opposta al Verona. Con una formazione che sembra essere già fatta.

E’ vero che c’è ancora qualche piccolo nodo da sciogliere, ma tra giocatori indisponibili e alcuni acciaccati le scelte per l’allenatore bianconero Andrea Pirlo non sono in fondo poi così molte. Di sicuro il tecnico spera di poter convocare in extremis McKennie, ora negativo al Covid, e magari di far giocare chi finora lo ha fatto di meno.

