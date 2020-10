Juventus-Verona: le probabili formazioni. Tutti aspettano Dybala dal 1′

Paulo Dybala giocherà dall’inizio contro gli scaligeri. Ecco però le probabili formazioni di Juventus-Verona di domani sera allo Stadium.

Le statistiche Opta dicono che la Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona. In questo parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi). I fan della Vecchia Signora sono autorizzati a fare gli scongiuri, perché non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona. Domani a migliorare la statistica dovrebbe esserci Dybala dal 1′. Sono queste, infatti, le indicazioni che arrivano da Vinovo. Ad accomodarsi in panchina potrebbe essere Kulusevski. Andrea Pirlo sarà privo di Alex Sandro, Chiellini, Cristiano Ronaldo, De Ligt. In dubbio la posizione di McKennie guardo dal Covid.19.