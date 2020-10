Juventus-Verona, i convocati di Pirlo: ritorno in mediana

#JuveVerona 📝 I convocati ⚪️⚫️#FinoAllaFine pic.twitter.com/gLYByqARnx

— JuventusFC (@juventusfc) October 25, 2020

Nel frattempo Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Verona e nell’elenco c’è anche McKennie. Il centrocampista americano infatti non è più positivo al Covid e dunque è a disposizione del tecnico, anche se al massimo andrà in panchina. Non c’è Chiesa squalificato, out pure Ronaldo insieme a Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Portanova, Peeters.

Attaccanti: Morata, Dybala, Vrioni, Rafia.

