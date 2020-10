Isco alla Juventus, calciomercato: Zidane lo “consegna” ai bianconeri

Calciomercato Juventus, il futuro di Isco è indelebilmente legato a quello di Zinedine Zidane. Come riportato da Don Balon, infatti, nel caso in cui il tecnico francese dovesse essere esonerato, l’addio dello spagnolo sarebbe quasi inevitabile, con la Juve spettatrice interessata.

Vecchio pallino di Massimiliano Allegri, Isco non è mai uscito dai radar bianconeri. Grande tecnica, dribbling, qualità profusa soprattutto dalla cintola in su: caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il modulo tattico che ha in mente Andrea Pirlo, che nel ruolo di trequartista in questo scorcio di stagione sta utilizzando Ramsey e in cui domani contro l’Hellas Verona potrebbe proporre Paulo Dybala.