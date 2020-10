Barcellona, guanto di sfida alla Juventus e provocazione su Twitter

Il Barcellona ha pubblicato un video, taggando la Juventus, dove si dice ansiosa di vedere Messi («il migliore al mondo») allo Stadium.

Grande provocazione dei blaugrana in vista del match di domani sera contro la Juventus. Partiamo da un antefatto per spiegare pio il post su Twitter dei catalani che hanno usato l’icona di una capra, GOAT in inglese. L’acronimo GOAT, però, di Greatest Of All Time, tradotto “il più grande di tutti i tempi”. Da diverso tempo circola sul web la diatriba se sia Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Chiaramente il Barcellona non ha perso tempo ad indicare il loro calciatore, che in estate disse di volersene andare. Questo mentre il Re non sa ancora il responso relativo alla positività del Covid.

