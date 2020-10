Bonucci, addio alla Juventus. Paratici pensa già al sostituto

Leonardo Bonucci, in calo di rendimento e infortunato, potrebbe terminare presto la sua avventura in bianconero. Paratici pensa a Mancini della Roma.

Lorenzo Bonucci sarebbe ai titoli di coda con la Juventus. Il rendimento sempre più insufficiente del vicecapitano e il recente infortunio hanno convinto la dirigenza a correre ai ripari. De Ligt e Demiral rappresentano le certezze del futuro, ma un top club non può prescindere anche da un terzo difensore di grande affidabilità. Con Chiellini prossimo al ritiro, anche il regista difensivo potrebbe far calare definitivamente il sipario sulla sua esperienza in bianconero. Sarebbe il tramonto definitivo della BBC.

Bonucci, ciao Juventus. C’è Mancini

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la Juve ha individuato in Mancini della Roma il suo sostituto. Vorrebbe infatti offrire 25 milioni di euro alla Roma, aggiungendo 10 milioni ai soldi derivati dalla cessione di Bonucci. Un’offerta che i giallorossi non hanno intenzione di accettare. L’ex Atalanta è stato infatti acquistato durante il mercato estivo 2019 e, almeno per ora, il suo posto è all’ombra del Colosseo. Non è tuttavia messa la parola fine alla vicenda, perché Paratici tornerà ad insistere forse già nel mese di gennaio. E’ lì, del resto, che pose le basi per portare Kulusevski in bianconero.