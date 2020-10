La nuova super suggestione di mercato vedrebbe l’argentino come erede di Messi in Spagna, al suo posto la Juve avrebbe Griezmann, i dettagli:

Fra i partenti in casa bianconera ci sarebbe una possibile uscita clamorosa, trattasi di Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus per andare a Barcellona dove, secondo i catalani, vista la difficile situazione di Messi e compagni potrebbe diventare il suo erede designato. Infatti, recentemente, è tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza ed ancora a caccia della forma migliore alla luce dell’infortunio riscontrato lo scorso agosto in Champions League. Pirlo attende la miglior versione della Joya, ma che potrebbe anche lasciare Torino la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Dybala e il super scambio con il Barcellona

Come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ in Spagna rimbalza una nuova voce che vedrebbe proprio protagonista il futuro di Paulo Dybala. Infatti la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna parla di un super scambio fra Juventus e Barcellona, con protagonisti il numero 10 argentino e Antoine Griezmann. Un’ipotesi decisamente concentra visto che molto probabilmente Lionel Messi, in una situazione compromessa, lascerà certamente il Barcellona la prossima estate. Alla scadenza del contratto, la Pulce argentina lascerà il Barcellona e i catalani stanno studiando già la mossa vincente per portata la Joya in blaugrana.