Juventus-Barcellona, il vero dubbio di Pirlo è in difesa

La Juventus è ormai pronta per affrontare domani sera il Barcellona in Champions League ma ci sono ancora dubbi da sciogliere.

Il primo è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è positivo al Covid ormai da diversi giorni e ha già saltato tre partite dei bianconeri. Tuttavia si attende in serata l’esito di un nuovo tampone. In caso fosse negativo, allora il campione di Madeira potrebbe ancora far parte dei convocati per la sfida contro i blaugrana di Messi. Ma il vero dilemma di Pirlo riguarda la difesa, viste le condizioni di Leonardo Bonucci.

Juventus, senza Bonucci sarà difesa a quattro

Uscito malconcio dal match contro il Verona, il difensore bianconero verrà testato in extremis per capire se potrà essere della sfida o meno. La sua esperienza potrebbe essere fondamentale in un match del genere, considerate anche le altre gravi assenze nel pacchetto arretrato. In ogni caso Pirlo sembra avere le idee chiare: “In difesa giocheremo a quattro, come sempre fatto finora, anche perché non ho altri difensori al momento. Bonucci verrà valutato domani, mentre per de Ligt non abbiamo ancora l’ok” ha detto nella conferenza stampa della vigilia. Senza Bonucci in campo, la coppia titolare sarà formata da Demiral e Danilo.