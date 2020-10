Juventus Barcellona, Koeman: “Ronaldo? Ecco cosa penso”

Le parole di Ronald Koeman nella conferenza stampa di presentazione al match che andrà in scena domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. Entrambe le squadre vogliono ipotecare sostanzialmente il passaggio del turno con una vittoria convincente.

Juventus Barcellona conferenza stampa Koeman/ Un match delicato, che potrebbe dire molto sulle velleità di qualificazione di entrambe le squadre. Juventus-Barcellona è il match di cartello della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: una gara che entrambe le squadre non possono permettersi di fallire, dal momento che questo inizio di stagione è stato tutto tranne che regolare. Ne sanno qualcosa i blaugrana, che nell’ultima partita di campionato hanno rimediato una severa batosta nel super classico contro il Real Madrid. Di questo, e di tanto altro, ha parlato l’allenatore dei catalani Ronald Koeman:

“Domani ci attende una gara molto difficile, contro un avversario completo in tutti i reparti. Soprattutto la fase difensiva , nonostante le molte defezioni. Hanno grande qualità in attacco, con degli interpreti che possono fare la differenza in ogni tipo di situazioni. Ovviamente da amante del calcio spero che Cristiano Ronaldo possa essere della partita, anche se non è una situazione in cui voglio invischiarmi perché non è di mia pertinenza.”