Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus. Dalla Spagna: «Fissata la cifra»

Secondo i media iberici sarebbero gli ultimi mesi di convivenza tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Il campione portoghese dirà addio in estate.

Nuova bomba di calciomercato proveniente dalla Spagna. Il portale iberico todofichajes.com dà ormai per deciso l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus nella prossima estate. in modo abbastanza deciso evidenzia come il portoghese, nonostante unu contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe salutare già la prossima estate. Dalla Spagna continuano a rimbalzare indiscrezioni: pochi giorni fa si è parlato di cessione per circa 70 milioni di euro. La cifra, ovviamente, sarebbe figlia di esigenze di bilancio e dettata dalla grave crisi che il Coronavirus ha regalato al mondo del calcio.

