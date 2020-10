Cristiano ronaldo non potrà vivere da protagonista la sfida contro Messi e sui social si sfoga contro il tampone anti-Covid 19.

Il tampone di ieri mattina ha confermato la positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Stasera allo Stadium mancherà pertanto uno dei protagonisti più attesi per la sfida di Champions tra Juventus e Barcellona. C’era tempo fino alle ore 21 per comunicare all’Uefa la situazione sanitaria di CR7 e fino all’ultimo i bianconeri hanno sperato in una negatività del tampone. La situazione, purtroppo per Andrea Pirlo, non è mutata. Alla fine anche Sua Maestà si è arreso dopo aver lavorato duramente in quarantena per farsi trovare pronto al big-match. CR7 è positivo dallo scorso 13 ottobre, quando un controllo in nazionale ha fatto emergere la presenza del virus. Il fuoriclasse portoghese, tuttavia, si è sfogato sui social network in vista del match di Coppa dei Campioni.

Il post su Instagram di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo che guarderà il match dal suo lussuoso vallone la sfida di Champions League, ha voluto informare tifosi e compagni sul suo stato di salute con un post su Instagram. «Sto bene e sono in salute! Forza Juve!” con tanto di emoticon motivazionali. Un altro elemento, però, non è passato inosservato e non piacerà a Spadafora. E’ lì che sta subendo qualche attacco di troppo da parte del mondo anti-Juve. Sì, perché ha aggiunto che il tampone anti-Coronavirus è una “str….”. A rimarcare il tutto è il giornalista Tancredi Palmieri.