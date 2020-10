Formazioni ufficiali Juventus-Barcellona: le scelte di Pirlo

Ecco, quindi, le formazioni che scenderanno in campo alle 21.00 All’Allianz Stadium di Torino:

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All.: Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All.: Koeman.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Si confermano i due centrali con Demiral, insieme alle certezze Bonucci che è stato recuperato all’ultimo proprio per l’importante sfida di Champions, vista l’assenza del capitano Giorgio Chiellini fuori ancora per infortunio. Cuadrado farà il terzini tutto campo, sulla destra, mentre invece tornerà Danilo sulla sinistra. A centrocampo ritorna Rabiot affiancato da Arthur. Ritorna anche Kulusevski per supportare la manovra offensiva guidata, come dicevamo, dall’ormai prolifico di reti Alvaro Morata, già andato in gol in Serie A e anche con la doppietta di Champions, e, come dicevamo poc’anzi la certezza del ritorno di Paulo Dybala dal primo minuto. Una Juventus che nonostante le assenze vanta una rosa di qualità pronta all’unico obiettivo possibile, quello di vincere e guadagnare tre punti importanti così da poter salire la classifica. Ricordiamo che il match sarà visibile sulla piattaforma Sky ma anche in chiaro su Canale 5 alle ore 21.00.