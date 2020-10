La Juventus questa sera si appresta a giocare contro il Barcellona ma nel frattempo ha ottenuto un importante successo “commerciale”.

Contro il Verona nell’ultimo turno di campionato infatti i bianconeri hanno utilizzato come quarta maglia una divisa speciale, della collezione “Humanrace” di Adidas, disegnata da Pharrell Williams. Che, come si legge sul sito del club “si è ispirato dal passato del Club, con le sue eredità e specificità, che sono stati gli elementi alla base del processo di progettazione. Reinventare i momenti storici per riflettere la cultura calcistica di oggi: questo è stato il processo che ha guidato il design di Humanrace FC, attraverso un’estetica hand-painted, centrale nel progetto”.

Juventus, sold out la quarta maglia

Evidentemente questa casacca è piaciuta molto. Come riporta il sito CalcioeFinanza infatti la maglia rosa utilizzata nello scorso weekend da Bonucci e compagni è andata sold out sullo store ufficiale dei bianconeri. Un grande successo dunque per questa versione “Humanrace”, i tifosi bianconeri non hanno perso tempo per accaparrarsi una divisa destinata a rimanere nella storia del club, visto che quella contro il Verona sarà l’unica volta nella quale è stata utilizzata.