Juve-Barcellona, web contro Pirlo. Reazioni social dure

Lo 0-2 maturato in Juve-Barcellona ha mandato nello sconforto i sostenitori bianconeri che hanno attaccato il proprio allenatore.

Juve-Barcellona è stata la fotografia di come in casa bianconera sia tutto sbagliato. Tutto. L’allenatore che cerca di inculcare idee per le quali il collettivo non è tagliato e i calciatori che non sanno che fare. Anche l’acquisto di Chiesa è stato palesemente errato, tanto che c’è chi sostiene che siano stati spesi 60 milioni per un panchinaro. Le reazioni social sono state durissime e a finire nel tritacarne è stato Pirlo. Come avvenne in passato con Allegri e Sarri, ora tocca a lui sbattere contro il muro delle pretese del popolo della Juve.

Le reazioni social dopo Juve-Barcellona

La sconfitta all’Allianz Stadium di ieri, in Champions League contro il Barcellona, ha alimentato sui social i commenti e lo scetticismo dei tifosi. La Gazzetta dello Sport ha fatto una breve carrellata di questi commenti, dove si intravede anche unu hashtag familiare. Quale? #pirloout. “Io rimetterei Pirlo a giocare, tanto nonostante l’età non può essere peggio di Rabiot”, si legge su Twitter, mentre altri lo paragonano a… Marco Giampaolo. Troppo? Forse no, perché la Vecchia Signora è davvero in confusione.