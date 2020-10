Calciomercato Juventus, Pirlo aveva chiesto il cartellino di Locatelli, un rimpianto che può costare caro, almeno secondo Condò

Calciomercato Juventus, Pirlo aveva richiesto sul mercato un giocatore in particolare, trattasi di Manuel Locatelli. A riportare la notizia ci ha pensato il giornalista Paolo Condò in occasione della sconfitta dei bianconeri contro il Barcellona. Una richiesta non esaudita della società, che secondo il giornalista, ha gravato sulle sue idee tattiche. Ieri i bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 in casa da un Barcellona scoppiettante e tecnicamente superiore in Champions League. Sconfitta che per i bianconeri – fortunatamente – non pregiudica troppo il passaggio al turno (ora la Juventus è a 3 punti, mentre il Barcellona a 6), vista la caratura inferiore delle altre avversarie del girone, ma che apre diversi interrogativi sul futuro di Pirlo e sulla mancata tattica sul campo.

Calciomercato Juventus, il retroscena: “Ecco chi aveva chiesto Pirlo…”

Il giornalista Paolo Condò, ieri sera, negli studi di ‘Sky Sport’ dove figura come opinionista, nel postpartita ha parlato proprio della situazione della mediana bianconera, ecco le sue parole: “Credo che andasse rinforzato il centrocampo. So che Pirlo aveva chiesto a lungo Locatelli e credo che alla Juventus servisse davvero tanto una mezzala di qualità come lui”. Un’accusa che critica anche l’operato di Fabio Paratici.