Juventus, lo scenario di Ziliani per la panchina bianconera

La Juventus non ha iniziato la stagione come si auguravano i tifosi. Qualche intoppo sia in serie A che in Champions per i bianconeri.

Sui social qualche tifoso inizia a mugugnare per i passi falsi commessi dalla squadra di Andrea Pirlo, la cui panchina però non pare essere in discussione. La dirigenza bianconera gli ha affidato la prima squadra dopo l’esonero di Sarri e chiaramente intende concedere tempo all’ex centrocampista, che è alla sua prima esperienza da allenatore. Pirlo ha dovuto fare i conti con tante assenze nell’ultimo periodo, su tutte quella di Cristiano Ronaldo.

Juventus, Ziliani parla del possibile successore di Pirlo