Locatelli alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa a gennaio?

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli è un profilo che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera, che ha sondato il terreno già la scorsa estate per avere informazioni sul talento neroverde.

Calciomercato Juventus Locatelli Sassuolo/ In questo inizio di stagione, il reparto della Juventus che ha denotato maggiori difficoltà è sicuramente il centrocampo. A dire il vero, il reparto mediano appresenta un tallone d’Achille per i bianconeri già da un paio di stagioni. Colpa di scelte di mercato troppo avventate, che in breve tempo hanno privato la Vecchia Signora di pedine importantissime quali Pogba, Vidal e Pirlo. Proprio il neo allenatore bianconero, nella conferenza stampa fatta nel post gara di Juve Barcellona, ha ammesso che va dato tempo ai giovani mediani di tesaurizzare esperienza anche in campo internazionale.

Nell’attesa che Arthur e Mckennie si integrino al meglio all’interno del nuovo scacchiere tattico, la società di corso Galileo Ferraris sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di possibili nuovi innesti con i quali poter rinforzare un reparto che comunque è stato di molto ringiovanito. La prossima estate, a meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena, Sami Khedira lascerà Torino: ecco perché paratici sta sondando il terreno per trovare un sostituto all’altezza. Nelle ultime ore, è tornato a circolare con una certa insistenza il nome di Manuel Locatelli, accostato ai Campioni d’Italia già la scorsa estate.