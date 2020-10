Alaba alla Juventus, calciomercato: bianconeri vigili sul terzino

Calciomercato Juventus, Alaba ha nuovamente rifiutato la proposta di rinnovo fatta pervenire dal Bayern Monaco. Il contratto dell’austriaco è in scadenza tra un anno, e le possibilità che possa lasciare la Germania sono in netto rialzo

Calciomercato Juventus Alaba/ L’infortunio di Alex Sandro ha scombussolato un pò le carte in tavola in casa Juventus. Andrea Pirlo, infatti, complice l’infortunio del brasiliano ex Porto, è stato costretto a far debuttare il giovane Gianluca Frabotta, reduce dall’Under 23. Che qualcosa sulla corsia mancina lo si dovesse fare, è implicito nei movimenti di mercato della dirigenza bianconera, che fino all’ultimo ha cercato di portare a Torino Emerson Palmieri, senza riuscire però a trovare un accordo il Chelsea. Tuttavia Paratici sta osservando con molto interesse anche un altro profilo di respiro internazionale: si tratta di David Alaba, il cui contratto con il Bayern scade il prossimo anno.

Il terzino austriaco non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale, sebbene Rummenigge abbia messo sul piatto qualcosa come 11 milioni più 6 di bonus annui per convincere il calciatore, che per bocca del suo entourage al momento sta rifiutando qualsiasi proposta recapitatagli dal club bavarese. Una situazione che non potrà essere procrastinata in eterno: ecco perché la Juventus sta osservando la situazione con molto interesse, pronta ad intrufolarsi nella diatriba qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.