Van de Beek, la Juventus può prenderlo al sorpresa dallo United

Alla Juventus manca un centrocampista di spessore e Van de Beek potrebbe cambiare maglia dopo appena cinque mesi con i Red Devils.

Il portale iberico “Todofichaes” svela alcune manovre bianconere a stretto giro di posta. In particolare, spiega come Paratici stia lavorando per rinforzare da subito il centrocampo della Vecchia Signora, deficitario come non mai. Il nome che fa impazzire il massimo operatore di mercato è quello di Donny Van de Beek del Manchester United. Il regista ha lasciato l’Ajax in estate, ma sembra che a gennaio possa cambiare subito aria. Probabilmente in prestito. La Juventus è alla finestra ed aspetta le mosse dei Red Devils.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa: «Aspetto Ronaldo, alla Juventus bisogna vincere tutte le partite»

Van de Beek obiettivo della Juventus

Donny van de Beek, come noto, in estate si unito alle stelle del Manchester United. Ad oggi, tuttavia, non è stato in grado di trovare un posto in prima squadra. Il calciatore olandese non è ancora entrato nei radar di Solskjaer e sta cercando di parlare del suo equilibrio in gruppo con la società. E’ per questo che nel mercato invisibile potrebbe succedere di tutto. L’olandese, perno della nazionale Orange, non ha alcuna intenzione di passare in secondo piano. Diverse squadre della Premier League come del resto d’Europa hanno mostrato interesse per mediano. Tra queste c’è la Juventus che lo prenderebbe volentieri in prestito con un diritto di riscatto.