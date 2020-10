Juventus e Fiorentina, dopo Chiesa altro incrocio all’orizzonte

Potrebbe esserci ancora un incrocio di calciomercato tra la Juventus e la Fiorentina nelle prossime settimane dopo l’affare Chiesa.

Al termine dell’ultima sessione infatti i viola e i bianconeri hanno trovato l’accordo per il passaggio di Federico Chiesa all’ombra della Mole. Adesso i due club potrebbero essere protagonisti, seppur non direttamente, di un altro passaggio. Non di maglia, ma… di panchina. Nei giorni scorsi infatti si è parlato molto dell’accordo vicino tra la Juventus e Maurizio Sarri, pronto a risolvere il contratto con il club torinese dopo l’esonero arrivato alla fine della scorsa stagione. Questo perchè probabilmente all’orizzonte per l’ex tecnico potrebbe esserci una nuova panchina.

