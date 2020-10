La Juventus viaggia spedita verso la prossima partita di campionato, da vincere a tutti i costi sul campo dello Spezia di Italiano.

La formazione bianconera infatti in questa prima parte della stagione ha commesso troppi passi falsi. Il ko in Champions League contro il Barcellona, vero, ma anche i pareggi contro Crotone e Verona che rischiano di allontanare troppo Ronaldo e compagni dalle posizioni di vertice. Proprio il portoghese finalmente tornerà a disposizione dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone. Per il tecnico Andrea Pirlo è tempo di ottenere un successo che possa mettere a tacere i rumors che riguardano la sua panchina.

Juventus, un “Tapiro d’oro” per Pirlo

Proprio l’allenatore bianconero è stato intercettato a Torino – come riportato da Sportmediaset – dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli, che gli ha consegnato l’ormai famoso “Tapiro d’oro” proprio in virtù del momento poco felice che sta vivendo la Juve. Pirlo ha mostrato però grande serenità: “Siamo in rodaggio e sono fiducioso, non ho paura di non mangiar il panettone” ha detto il campione del mondo 2006. Pronto a continuare il suo lavoro sulla panchina bianconera.