Pronostico Spezia Juventus e probabili formazioni della gara

Probabili formazioni e pronostico di Spezia Juventus, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A

Pronostico Probabili formazioni Spezia Juventus/ Domenica alle 15 andrà in scena Spezia-Juventus, match valido per la sesta giornata di Serie A. Kulusevski e compagni, reduci dallo scialbo 0-2 rimediato contro il Barcellona, non possono permettersi di perdere altri punti preziosi in chiave scudetto e sono alla caccia di tre punti preziosi con i quali migliorare una classifica che al momento relega i bianconeri al quinto posto in graduatoria per effetto dei 9 punti fin qui racimolati, in coabitazione con Atalanta e Sampdoria. Vediamo insieme le possibili scelte dei due allenatori.

Probabile formazione Spezia: Provedel, Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni, Bartolomei, Ricci, Pobega, Agudelo, Nzola, Gyasi