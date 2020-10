Calciomercato Juventus, Alex Sandro via: doppio colpo dal Real

Calciomercato Juventus, si infiamma l’asse Madrid-Torino: secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da tuttojuve24, sul terzino ex Porto sarebbe piombato il club di Florentino Perez, disposto a mettere sul piatto una doppia contropartita.

Calciomercato Juventus Alex Sandro Real Madrid/ La sua prolungata assenza a causa di un problema muscolare si sta rivelando una vera e propria spada di Damocle per la Juventus. Alex Sandro, infatti, rappresenta per i bianconeri più di un semplice terzino di spinta: il suo carisma e la sua personalità sono imprescindibili nello spogliatoio bianconero. La poliedricità dell’esterno brasiliano, che può essere impiegato sia un centrocampo a 5 che in una difesa a 4, è un altro motivo che rende il calciatore oggetto delle mire dei club più blasonati a livello internazionale. Tra questi, ci sarebbe il Real Madrid, che già la scorsa estate aveva effettuato più di un sondaggio.

Secondo quanto riportato da calciomercato news, notizia poi ripresa da tuttojuve 24, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto una doppia contropartita: si tratta di Marcelo e di Mariano Diaz, entrambi ai ferri corti con Zinedine Zidane, che preferisce loro il francese Mendy. Al momento non ci sarebbe nulla di ufficiale, però nel caso in cui quest’offerta dovesse essere effettivamente presentata, non è detto che dalle parti di corso Galileo Ferraris non la tengano in considerazione.