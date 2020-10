Pogba alla Juventus, calciomercato: fumata bianca grazie a Dybala?

Calciomercato Juventus, Pogba è più di un’idea: secondo gli ultimi rumours che provengono dall’Inghilterra, e che sono stati confermati da tuttojuve.com, ci sarebbero le possibilità di un clamoroso ritorno del centrocampista francese

Calciomercato Juventus Pogba/ Importanti novità sul fronte Pogba. Tralasciando la rima, tutt’altro che voluta, dall’Inghilterra trapelano news sul centrocampista francese, che ha recentemente prolungato di un anno la durata del suo contratto con il Manchester United. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse oggi sui principali tabloid inglesi, la mezzala francese sarebbe tutt’altro che felice di continuare la sua esperienza allo United. Il feeling con l’ambiente non è mai scoccato, e le voci di un suo possibile addio stentano a placarsi.

Sia chiaro: portare via Pogba da Manchester è un’impresa tutt’altro che facile da scalare. L’ex Juve percepisce qualcosa come 15 milioni di euro annui, e il suo cartellino è valutato non meno di 110 milioni di euro, la cifra che dovette sborsare quattro anni fa il club inglese per assicurarselo dalla Vecchia Signora. E proprio i bianconeri starebbero coltivando il sogno di riportare il figliol prodigo sotto l’ombra della Mole.