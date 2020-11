Alaba, l’assalto della Juventus è sempre più probabile. La situazione

Alaba lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Il calciatore è nel mirino di juventus, Psg e Manchester City. Parte l’assalto al colpaccio.

Potrebbe durare davvero poco la convivenza tra l’ex juventino Douglas Costa e il vincitore di tutto Alaba. Le mire dei bianconeri, infatti, sono rivolte proprio al difensore mancino che può giocare in più ruoli. Il suo naturale è quello di terzino sinistro, ma sono anni ormai che giostra da centrale con grande naturalezza. Nello scacchiere tattico di Andrea Pirlo sarebbe un lusso assoluto, ecco perché paratici sta facendo di tutto per portarlo all’Allianz Stadium di Torino. In Germania si continua a discutere tanto sulla situazione relativa ad Alaba. Al terzino sinistro austriaco il contratto con il Bayern Monaco scadrà la prossima stagione. Dal canto suo non ha ancora trovato l’accordo con i bavaresi per prolungare la sua esperienza in Germania. Siti specializzati tedeschi riferiscono anche che si sarebbe concluso con un nulla di fatto un nuovo incontro avvenuto tra le parti.

Alaba lascia il Bayern Monaco, la situazione

Secondo Christian Falk, infatti, gli unici club a mostrare un interesse concreto per il difensore austriaco sarebbero la Juve, il Manchester City e il Psg. Stando al giornalista della Bild, tuttavia, il 28enne preferirebbe andare al Barcellona o al Real Madrid. Insomma, che sia a gennaio o in estate a zero, la battaglia per il calciatore si preannuncia abbastanza agguerrita. I bianconeri sono tuttavia pronti a dare l’assalto al difensore: è un lusso.