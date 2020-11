Calciomercato Juventus, Dybala sembra non convincere più e il rapporto con Pirlo non decolla. C’è il Manchester United sull’argentino.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è di nuovo al centro delle voci. L’attaccante argentino non sembra essere il giocatore che, giusto una stagione fa, veniva eletto il migliore dell’anno sportivo 2019-2020 della Serie A. La sua attuale situazione in bianconero è arrivata ad una fase di stallo, il mancato accordo del rinnovo e le deludenti prestazioni in campionato, complice anche la forma fisica non al top, costringono la dirigenza bianconera a fare attente valutazioni sul futuro. C’è infatti una forte probabilità che il numero 10 bianconero lasci Torino per emigrare all’estero, esattamente, al Manchester United dell’ex Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, delusione Dybala: se ne va in Inghilterra

Gli inglesi in questo momento sono la squadra in polpe per garantirsi le prestazioni sportive dell’attaccante argentino. Paulo non sembra essere più parte del progetto e lo dimostra anche dall’atteggiamento, apparso decisamente molle e – alle volte – supponente. Il rapporto con Pirlo non sembra decollare e il discorso sul rinnovo del contratto, in scadenza, come sappiamo, nel 2022 è attualmente in una fase di stallo. Dunque rimane concreta l’ipotesi di una cessione a fine stagione, in estate. Come dicevamo poc’anzi la squadra più interessata all’acquisto di Dybala sembra essere il Manchester United che offrirebbe all’attaccante un posto al centro del progetto e un eventuale super scambio che potrebbe fare felici i tanti tifosi bianconeri.