Calciomercato Juventus, rottura totale: va via gratis

Calciomercato Juventus, Alaba ha rotto con il Bayern. Un’occasione per la Juventus che lo può prendere subito o in estate a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Alaba è una limpida occasione. Il laterale austriaco sembra aver rotto definitivamente con il suo club, un occasione importante per i bianconeri che stanno proprio cercando un calciatore dalle sue caratteristiche. Un rinnovo che non sembra aver trovato l’accordo fra le parti e dunque David Alaba, mai come come oggi, sembra sempre più lontano dal Bayern Monaco. Il nuovo summit fra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei tedeschi, riportato anche su Twitter dal giornalista di ‘Transmarkt‘ Manuel Veth, è saltato non rispettando le scadenze prefissate e dunque la possibilità di nuovi negoziati sembrano – ormai – vani. Il calciatore classe ’92 lascerà i bavaresi.

LEGGI ANCHE>>>Spezia Juventus, Pirlo: “Dovevamo chiuderla prima, Ronaldo però…”